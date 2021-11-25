Синоптики Украинского гидрометеорологического центра озвучили прогноз погоды до конца недели — в страну пришло не только потепление, но и дожди.

Больше всего областей будет заливать на выходных. С завтрашнего дня в среднем воздух будет прогреваться до 6-8 градусов тепла, но есть области, где будет теплее.

На западе до конца недели столбики термометров будут показывать 4-8 градусов тепла, на севере и в центре 5-11 градусов, на востоке будет холоднее всего — 2-4 градуса, только к выходным воздух прогреется местами до 11 градусов, на юге 6-16 градусов тепла.

Завтра, 26 ноября, кратковременные дожди ожидаются на Закарпатье. В субботу кратковременные дожди будут во всех областей, кроме многих западных областей и Одесской области. В воскресенье снова прогнозируются осадки, они охватят южные, частично западные и восточные области.

В Украинском гидрометеорологическом центре озвучили прогноз погоды на декабрь. Температура и количество осадков будут в пределах нормы.

Директор Укргидрометцентра Николай Кульбида ранее отмечал, что климат в Украине в следующие 100 лет станет более жарким. В средних широтах, не говоря уже о южных регионах, зимы не будет совсем.

Заведующая отделом климатических исследований и долгосрочные прогнозы погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова рассказала, что погода в Украине на Новый год 2022 будет бесснежной, но морозной. Согласно прогнозу погоды, температура воздуха опустится до отметки -15 градусов.

Заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС Украины и НАН Украины Вера Балабух говорит, что примерно 60% зимнего периода будет аномально тепло, однако 40% времени – будет холодно и временами даже очень холодно.