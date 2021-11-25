Согласно новым данным, обнародованным Великобританией, вакцинация против COVID безопасна для беременных. Она не связана с повышенным риском осложнений для женщин и младенцев. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Агентство по безопасности здоровья Великобритании (UKHSA). В UKHSA заявили, что данные о вакцине против коронавируса в Великобритании подтверждают другие исследования по всему миру. Поэтому ученые утверждают, что прививки безопасны для введения на любой стадии беременности. В ходе исследования вакцин не было выявлено существенных отличий в показателях мертворождений, низкой массы тела при рождении и доли преждевременных родов. Данные показали, что у вакцинированных женщин коэффициент мертворождения составил 3,35 на 1000, что несколько ниже, чем показатель 3,60 на 1000 у невакцинированных женщин. Доля женщин, родивших преждевременно, составила 6,51% среди вакцинированных людей — это несколько выше, чем 5,99% среди невакцинированных женщин. "Каждая беременная женщина, которая еще не была вакцинирована, должна чувствовать себя уверенно, чтобы пойти и сделать укол, и это поможет предотвратить серьезные последствия заражения COVID-19 во время беременности", — сказала руководитель отдела иммунизации UKHSA Мэри Рамзи. Напомним, глава Бюро ВОЗ в Украине доктор Ярно Хабихт прокомментировал возможность ежегодной вакцинации от коронавируса. По его мнению, пока рано это утверждать, но такую возможность исключать нельзя.