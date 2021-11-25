COVID — 19 может иметь разное течение: легкое, средней тяжести и тяжелое. В Минздраве назвали симптомы коронавирусной инфекции, при которых пациенту необходима госпитализация. Об этом ведомство сообщает на своей странице в Facebook. На стационарное лечение госпитализируют пациентов средней тяжести и тяжелых больных. Симптомы, при которых пациенту может потребоваться госпитализация Боль в грудной клетке; Тяжесть дыхания, одышка в состоянии покоя, признаки дыхательной недостаточности; Сатурация с уровнем кислорода в крови менее 92%. Для измерения сатурации в домашних условиях можно использовать пульсоксиметр. нарушение сознания; Другие признаки, угрожающие жизни и свидетельствующие о критическом состоянии пациента. В Минздраве также отметили, что решение о госпитализации пациента принимает врач на основе проведённого обследования. В любом случае, важной остается консультация семейного врача. Именно он может дать рекомендации и определить достаточно ли пациенту амбулаторного лечения.

Инфографика: Минздрав Напомним, в Минздраве рассказали, как нельзя лечить COVID-19, чтобы не сделать себе похуже. Врачи подчеркивают, что пациентам нужно обязательно рассказать своему врачу обо всех симптомах заболевания. Ранее доктор-невролог Евгений Скрипник объяснил, можно ли вакцинироваться от коронавируса при расстройствах нервной системы.