В Украине в выходные ожидается дождливая погода. Однако температура воздуха прогреется до +14 градусов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр. Прогноз на субботу 27 ноября почти на всей территории Украины ожидаются дожди. Осадки не прогнозируются только в Житомирской и Хмельницкой областях. Температура воздуха составит: на западе днем +4+8, а ночью +2+4, на севере днем +5+9, а ночью +1+4, на юге днем +11+14, а ночью +7+9, на востоке днем +5 +7, а ночью -3+1, в центре днем +8+10, а ночью +3+5. Прогноз на воскресенье 28 ноября в западных, южных и восточных областях ожидаются дожди. При этом в северных и центральных областях осадки не прогнозируются. Температура воздуха составит: на западе днем +6+8, а ночью +1+3, на севере днем +6+8, а ночью 0+2, на юге днем +12+14, а ночью +6+8, на востоке днем +8+ 11, а ночью +4+6, в центре днем +8+9, а ночью 0+4. Напомним, на завтра в Украине объявлено штормовое предупреждение.