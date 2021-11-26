Евробонды компании ДТЭК потеряли больше 11% своей стоимости после заявления президента Украины Владимира Зеленского о перевороте.

По его словам есть агентурная информация о том, что в Украине и России обсуждается участие в этом перевороте олигарха Рината Ахметова (собственник ДТЭК) с привлечением миллиардов долларов. Зеленский также добавил, что в сложившемся энергетическом кризисе в Украине виновна частная генерация (намек на компанию).

ZN.ua пишет, что евробонды компании ДТЭК потеряли больше 11%.

Слова о перевороте уже прокомментировали в Кремле. Пресс-секретарь Дмитрий Песков отметил, что Россия не занимается такими делами: «У России не было никаких планов принимать участие. Россия никогда не занимается вообще такими делами».

