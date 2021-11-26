Мэр Киева Виталий Кличко призвал киевлян и всех украинцев вакцинироваться от коронавируса и показал, как прививают жителей столицы. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на видео из одного из центров вакцинации, работающего на базе Коммунального некоммерческого предприятия "ЦПМСД №2" Подольского района, которое он обнародовал в Facebook. Виталий Кличко подчеркнул, что ситуацию с распространением коронавируса в столице удалось несколько стабилизировать. И на это, как отмечают медики, повлияли введенные ограничения. И, в частности, то, что киевляне начали массово вакцинироваться. "Киев остается лидером по темпам вакцинации в Украине. Всего с начала кампании в столице сделали почти 3 млн прививок. Из них первую дозу вакцины получили более полутора миллионов человек. Полностью иммунизированы (двумя дозами) – более 1 млн 400 тыс. жителей города. Только за прошедшие сутки в Киеве сделали почти 32 тыс. прививок", — сообщил Кличко. Он напомнил, что 98% госпитализированных — не привиты и призвал украинцев вакцинироваться. "Я призываю киевлян и всех украинцев идти и прививаться. Вакцина есть. Пункты вакцинации работают. Поэтому не слушайте дикую пропаганду антивакцинаторов. Потому, по словам специалистов, медиков, 98 процентов госпитализированных больных коронавирусом — не привиты. И умирают, в абсолютной преимуществости, невакцинированные пациенты. Давайте сознательно и ответственно относиться к своему здоровью и здоровью рядом людей", — призвал Виталий Кличко. Он напомнил, что в столице работает 157 пунктов вакцинации. А также 21 мини-вакцинальный центр на базе Центров первичной медико-санитарной помощи и 63 мобильные бригады. Также с начала вакцинальной кампании был открыт прививочный центр на территории Международного выставочного центра. А с осени начали работать временные вакцинальные центры и в ТРЦ. Сегодня их 45. Привиться же в столице сегодня можно четырьмя вакцинами: CoronaVac, AstraZeneca, Pfizer и Moderna, которые город получил от Министерства здравоохранения. Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявлял, что Киев готов в случае необходимости развернуть еще 6 тыс. мест в больницах для больных коронавирусом. Однако городу не хватает медиков, которые будут работать с больными.