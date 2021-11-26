Национальный банк Украины (НБУ) на 29 ноября 2021 установил официальный курс на уровне 27,10 гривен за доллар. Курс вырос на 8 копеек по сравнению с предыдущим днем. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора. Официальный курс гривны по отношению к доллару на 29 ноября установлен на таком уровне: 27,1033 гривен за 1 доллар (+0,0777 грн). При этом курс доллара на 26 ноября составляет 27,0256 гривен за 1 доллар.

Скриншот (bank.gov.ua) Таким образом, официальный курс доллара поднялся до максимума за пять месяцев. Высший курс был только 23 июля – 27,1915 гривен за доллар.

Скриншот (bank.gov.ua) Межбанк Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 26 ноября 2021 г. в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 4 копейки до 27,11 гривен за доллар, курс в покупке до 27,09 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 11 копеек до 30,47 гривны за евро. Прогноз Международный валютный фонд (МВФ) обновил прогноз по курсу гривны к доллару на период до 2026 года. Согласно расчетам МВФ, среднегодовой курс гривны к доллару составит в 2021 году – 27,32 грн/доллар.