Молдавия погасила долги за газ перед российской компанией "Газпром". На этой неделе он угрожал прекратить поставки из-за задолженности. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт "Молдовагаза". "АО "Молдовагаз" перечислило ПАО "Газпром" оплату за природный газ, потребленный в октябре и первой половине ноября текущего года", — говорится в сообщении. Напомним, в начале недели "Газпром" выдвинул ультиматум Молдове и пригрозил остановить поставки газа в течение двух суток, поскольку Кишинев затянул с оплатой. Дело в том, что образовался долг в размере 74 млн долларов за потребленный в октябре газ и за предоплату за ноябрь. Накануне стало известно, что "Газпром" согласился на отсрочку по пятницу.