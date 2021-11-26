Президент Владимир Зеленский прокомментировал вопрос сокращения количества депутатов в Верховной Раде. Он заверил, что это обязательно будет осуществлено. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление в ходе пресс-марафона. "История, связанная с количеством депутатов. Вы знаете, что это болезненный вопрос, депутаты хотят сокращать парламент до тех пор, пока они не становятся депутатами Верховной рады Украины. Все реагируют так: мы пошли вам навстречу, отменили мажоритарку, у нас более чистый формат голосования…Я считаю, что мы это обещали сокращение числа депутатов, и оно будет обязательно сделано", — отметил Зеленский. Напомним, президент Владимир Зеленский в 2020 году провел опрос, в котором один из вопросов касался сокращения депутатов Верховной рады. В сентябре 2019 года Верховная рада направила ходатайство в КСУ с просьбой дать заключение о конституционности законопроекта о сокращении количества депутатов парламента. После чего КСУ признал конституционным сокращение числа народных депутатов Верховной рады с 450 до 300.