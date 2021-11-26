Один человек погиб в результате ДТП, которое произошло 26 ноября в Никополе (Днепропетровская область). Столкнулись автобус и легковой автомобиль.

Как сообщают в областном управлении ГСЧС, дорожно-транспортное происшествие случилось на улице Электрометаллургов — столкнулись «ВАЗ-2101» и служебный автобуса Ikarus одного из предприятий.

В результате столкновения водитель легковушки, мужчина, 1981 года рождения, погиб на месте происшествия. В автобусе находился только водитель, он не пострадал.

ВАЗ превратился в груду металла.

Мать 16-летнего Николая Харьковского, который стал виновником смертельной аварии в Харькове, заявила, что не разрешала сыну садится за руль, плохое влияние на парня оказало его окружение — он стремился казаться человеком из более высших социальных слоев.

Родителей 16-летнего Николая Харьковского, который устроил смертельное ДТП в Харькове, могут привлечь к уголовной ответственности. В их отношении открыто уголовное производство по двум статьям, продолжается следствие.

Накануне Дзержинский районный суд Харькова вынес вердикт Николаю Харьковскому, который устроил смертельное ДТП в Харькове, по еще одному делу о нарушениях правил дорожного движения несовершеннолетним водителем.

Адвокат Богдан Кушнир отмечал, что есть опасность, что несовершеннолетний Николай Харьковский, который устроил смертельное ДТП в Харькове, избежит наказания, если к нему не будет приковано общественное внимание.