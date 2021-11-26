Во Львове врачи спасли женщину с редкой яичниковой беременностью. По словам медиков, женщина родилась в рубашке, ведь еще несколько часов могли быть роковым для.

Об этом рассказывает заведующая гинекологическим отделением больницы Людмила Ткачук.

По ее словам, редкий случай яичниковой беременности был обнаружен во время проведения УЗИ. Женщину экстренно направили в клиническую больницу на железнодорожном транспорте, где прооперировали лапароскопически. Из-за небольших разрезов без кровопотери уже на второй день после операции ее выписали домой.

Ткачук отметила, что такую ​​беременность можно выявить только с помощью УЗИ, поскольку ее симптомы ничем не отличаются от обычной, но последствия могут угрожать жизни:

«Такая беременность, как правило, прерывается до 6-7 недель и сопровождается разрывом яичника и массивным кровотечением с геморрагическим шоком. Нашей пациентке повезло. Она родилась в рубашке, потому что еще несколько часов и яичник мог бы разорваться, женщину могли бы не успеть довезти из района до больницы».

Согласно новым данным, обнародованным Великобританией, вакцинация против COVID безопасна для беременных. Она не связана с повышенным риском осложнений для женщин и младенцев.

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