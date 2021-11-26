Премьер-министр Израиль Нафтали Беннет провел совещание по поводу нового штамма коронавируса. Принял решение закрыть границу страны для туристов из Африки. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу премьер-министра Израиля.

В ходе совещания были приняты соответствующие решения:

запретить въезд в Израиль жителям стран Африки, в том числе Сейшельских островов и Мадагаскара, за исключением стран северного региона;

любой человек, посещавший страны Африки, определенные "красными" — обязаны пройти ПЦР-тестирование для идентификации нового штамма;

закупить 10 млн наборов ПЦР-тестов;

в течение двух недель установить воздушные НЕРА-фильтры в сотнях классных комнат и в сотнях детских садов Израиля;

ускорить проведение забора проб по канализации по всей стране для выявления латентных заболеваний новым штаммом. Уже в эту субботу состоится заседание комиссии министров по борьбе с коронавирусом для дальнейшего обсуждения и утверждения решений, принятых во время совещания. Напомним, что РБК-Украина сообщало о том, что ряд стран мира закрыл авиасообщение с Африкой в результате обнаружения нового штамма коронавируса. В то же время ВОЗ предостерегла страны от поспешного введения ограничений на поездки.