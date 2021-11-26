Синоптик Наталка Диденко озвучила прогноз погоды на 27 и 28 ноября. По ее словам, выходные будут хоть и теплыми, но влажными.

27 ноября атмосферные фронты обусловят дожди в большинстве областей Украины. Основная порция осадков придется на ночь и утро. Днем осадки останутся только на востоке и на северо-востоке Украины, затронут Черкасскую, Полтавскую области и Днепр с районами.

В воскресенье дожди ожидаются в западных областях (в Карпатах с мокрым снегом), на юге (кроме Одесской области), в Донецкой и Луганской областях.

Ветер ожидается южных направлений, умеренный, временами порывистый.

Воздух прогреется до 5-11 градусов тепла, на юге 10-15 градусов.

В Киеве в ближайшую ночь и утром — дождь. Завтра днем ​​осадки утихнут. Вечером в субботу в Киеве будет без осадков, около 6-7 градусов. 28 ноября преимущественно сухо.

Суббота ожидается в столице теплой до 10 градусов, в воскресенье около 7 градусов.

Похолодание придет 30 ноября.

В Украинском гидрометеорологическом центре озвучили прогноз погоды на декабрь. Температура и количество осадков будут в пределах нормы.

Директор Укргидрометцентра Николай Кульбида ранее отмечал, что климат в Украине в следующие 100 лет станет более жарким. В средних широтах, не говоря уже о южных регионах, зимы не будет совсем.

Заведующая отделом климатических исследований и долгосрочные прогнозы погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова рассказала, что погода в Украине на Новый год 2022 будет бесснежной, но морозной. Согласно прогнозу погоды, температура воздуха опустится до отметки -15 градусов.

Заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС Украины и НАН Украины Вера Балабух говорит, что примерно 60% зимнего периода будет аномально тепло, однако 40% времени – будет холодно и временами даже очень холодно.