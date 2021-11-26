В Симферополе у здания крымского гарнизонного военного суда был задержан координатор "Крымской солидарности" Дилявер Меметов. Также сообщается о задержании гражданского журналиста Абдуллы Сейдаметова. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление гражданского объединения "Крымская солидарность". "Сотрудники полиции схватили координатора "Крымской солидарности" Дилявера Меметова, когда тот подошел к зданию крымского гарнизонного военного суда в Симферополе. Его увезли в "Центральный" отдел полиции, мотивируя это тем, что он был на встрече адвоката Эдема Семедляева 23 ноября", — говорится в сообщении. При этом уточняется, что вместе с ним был задержан гражданский журналист Абдулла Сейдаметов. Мотивы его задержания пока не известны. Задержание проводил капитан полиции Алексей Кузнецов. Отметим, 25 ноября глава Представительства ЕС в Украине Матти Маасикас призвал Российскую Федерацию немедленно уволить задержанных крымских татар. Он также потребовал прекратить преследование и устрашение жителей аннексированного Крыма. Напомним, прокуратура возбудила уголовное дело по фактам незаконного лишения свободы крымских татар в оккупированном Крыму. Речь идет о массовых задержаниях людей, которые 23 ноября пришли под стены СИЗО поддержать уволенного Крымского адвоката Эдема Семедляева, которого так называемый "Центральный районный суд г.Симферополя" незаконно арестовал на 12 суток за якобы неповиновение "законным требованиям" оккупационных. По данным следствия, 23 ноября у изолятора временного содержания в Симферополе так называемые "оккупационные правоохранители" безосновательно задержали граждан Украины, среди которых ребенок, женщины и журналисты.