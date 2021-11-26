В Украине к концу года овощи борщового набора подорожают на 20–30%. Дорожать будут самые дешевые продукты, потому что они пользуются повышенным спросом среди украинцев.

Такое мнение высказал исполнительный директор «Экономического дискуссионного клуба» Олег Пендзин, пишет AgroTrend.

“С 1 декабря мы получим плюс 500 гривен к минимальной заработной плате. Работодатель не из собственного кармана будет повышать. Поэтому все это ляжет в цену товара. С одной стороны, мы будем иметь повышение спроса, а с другой – увеличение расходов на производство. Потому декабрь будет месяцем роста цен. Перед праздниками у нас, как правило, возникает ажиотажный спрос, особенно на продовольственную группу”, — отметил Пендзин.

Эксперт прогнозирует рост цен на борщовый набор. По его словам, как правило, между летними и зимними ценами разница в 40-50%: «Поэтому я думаю, что до конца этого года на 20-30% борщовый набор вырастет в стоимости”.

По сравнению с прошлым годом, новогодний стол, в среднем, подорожает на 16-20%.

Со второго квартала 2022 года цены на мясо могут вырасти на 50%. Это касается всех видов мяса.

Яйца в Украине продолжат дорожать. По оценкам экспертов, уже в скором времени они будут стоить 40 гривен за десяток. Причин для этого несколько: сократилось производство куриных яиц, повысились цены на энергоносители.

Ранее сообщалось, что ценники на кофе взлетят. Причина — серьезные проблема у стран, которые считаются основными поставщиками зерен: Бразилии, Колумбии и Вьетнаме. Прогнозы экспертов говорят, что цены на кофейное зерно в течение этого года может увеличится на 20-55%.

Из-за удорожания энергоносителей литр рафинированного масла в магазине может подорожать до 100 гривен и выше.