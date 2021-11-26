В городе Новояворовск Львовской области местная жительница купила конфеты с червями. В частности неприятным сюрпризом она поделилась в сети. Так, конфеты она приобрела в супермаркете "Перчатка", сообщила в Facebook Юлия Бардашова. Отмечается, что неприятную находку она обнаружила в конфетах "Шоколапки". Когда она собралась съесть сладости, то увидела, что в конфетах есть черви. Поэтому женщина решила вернуть конфеты в магазин. А в маркете у нее без проблем забрали сладости назад и вернули ей деньги. В магазине объяснили, что все из-за "испорченной партии". Кроме того, женщина призвала быть всех осмотрительными, ведь близятся новогодние праздники. "Будьте осторожны, на носу праздника, а последствия такого "мяса" могут быть непредсказуемы", — написала Юлия.

Во Львове женщина в конфетах нашла червей (facebook.com/bardashjan14) Ранее мы сообщали, что делать, если в продуктах обнаружили живность. Также мы писали, что в Днепре мужчине продали сладости с сюрпризом.