В пятницу, 26 ноября, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отреагировала на новый вариант коронавируса B.1.1.529. Она предостерегла страны от спешного введения ограничений на поездки. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters. Заседание специалистов ВОЗ состоялось в Женеве. На собрании они оценивали новый "югоафриканский" вариант коронавируса. "На данный момент мы предостерегаем от принятия мер по поездкам… ВОЗ рекомендует странам продолжать применять "научный подход", основанный на оценках риска при принятии любых мер", — заявил пресс-секретарь ВОЗ Кристиан Линдмайер. По его словам, нужно несколько недель, чтобы определить трансмиссивность нового штамма и эффективность вакцин. "Мы еще очень мало об этом знаем. Что мы действительно понимаем, это то, что этот вариант имеет большое количество мутаций. И проблема заключается в том, что когда существует так много мутаций, это может повлиять на поведение вируса", — сообщила эпидемиолог. и технический руководитель ВОЗ по COVID-19 Мария ван Керхово. Напомним, министр здравоохранения Великобритании Саджид Джавид заявил, что новый вариант коронавируса B.1.1.529 вызывает "серьезную международную обеспокоенность". Он предположил, что новый вариант с высокой вероятностью широко распространился за пределы Ботсваны и ЮАР.