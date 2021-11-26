Фронтвумен группы THE HARDKISS Юлия Санина вместе с мужем Валом Бебко и 6-летним сыном Данилой улетела на отдых на берег Персидского залива – звездное семейство релаксирует в роскошном отеле на острове Саадиат возле Абу-Даби, ОАЭ. К слову, в том же отеле сейчас находятся и несколько других украинских селебритов – Катя Осадчая, Слава Каминская и Ксения Мишина. Красочными семейными снимками артистка поделилась в своем Instagram. Юлия показала счастливые и расслабленные фотографии с любимыми мужчинами с территории отеля и пляжа. Они играют, купаются в бирюзовой воде и наслаждаются вкусной едой. На одном из кадров Санина запечатлена в голубых волнах в оранжевом купальнике, позирует спиной к камере.

Юлия Санина с мужем и сыном отдыхают в ОАЭ (фото: instagram.com/the_hardkiss) "Это действительно райский городок. Как я счастлива, что мы имеем возможность наслаждаться этой красотой. Вселенная, благодарная тебе", — написала исполнительница. В комментариях поклонники отметили, что сын звезды заметно вырос и пожелали им хорошего отдыха. Какие вы яркие, хорошего отдыха! Что-то все украинские селебрити проводят там свой отпуск Как же вы милы! Я тоже счастлива, что у меня есть возможность наслаждаться этими фото. Спасибо, все очень интересно и весело Так красиво Такие красивые! приятного отдыха! Какие крутые фотки! Хорошего отдыха! А этот взгляд мамы, которая смотрит, ест ли ребенок свой завтрак, до боли знаком Какие фото! Райский отдых Такие теплые фото Красивые и счастливые Вы самые прекрасные! Какой уже взрослый сынишка! Ранее Юлия Санина увлекла стройной фигурой в купальнике на отдыхе в Греции.