Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что тарифы на коммунальные услуги должны быть рыночными. Глава государства также поддержал переход по использованию газа на электроэнергию. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прессмарафон президента. "Они (коммунальные тарифы – ред.) должны быть рыночными. Цена на газ может быть когда-то очень рыночной, но если это не касается серьезного удара по платежкам", — сказал Зеленский. Глава государства отметил, что без программы модернизации отопительной системы в сфере коммунальных услуг нельзя добиться энергобезопасности. Зеленский выступил за максимальный переход использования электроэнергии вместо экспортируемого газа. "Люди убеждены, что газ дешевле электроэнергии. Сейчас мы видим, что газ может быть дороже и в разы. Должен быть хайп, люди должны этого хотеть (перейти на электроэнергию вместо газа, — ред.)", — уточнил президент. Напомним, по данным опроса Research & Branding Group, проведенного в конце октября среди возможных проблем, которые могут возникнуть во время отопительного сезона, украинцы чаще всего называли повышение цен на услуги во время отопительного сезона 63%. При этом плановые отключения электричества опасались 30% обитателей.