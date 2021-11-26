Сегодня, 26 ноября, президент Владимир Зеленский проводит пресс-марафон. В день экватора своей каденции глава государства собирает журналистов украинских и международных СМИ для обсуждения актуальных вопросов жизни общества. Все подробности пресс-марафона Зеленского, главные темы и заявления – в трансляции РБК-Украина. 16:04 Самые тяжелые ошибки на посту президента: "Доверие, относительно некоторых кадровых решений. Разным людям – как опытным, так и не очень. Я не думал, что это такой соблазн, я не понимал. Я не знал, что такое искушение в Верховной раде, что так можно любить кресло. Надо было сильнее действовать с точки зрения договоренностей с Россией. Следовало больше рисковать", — сказал Зеленский. 15:58 Что будет в этом и следующем отопительном сезоне: "Не хочу быть циником и шутить над этой темой. Следующая зима придет, это я обещаю нашему народу. Корабли (с углем, — ред..) уходят. Нашего личного угля не хватает, мы должны его импортировать. Мы не импортируем из России или из Казахстана Что касается газохранилищ, сейчас у нас ситуация лучше, чем была в любой год с 2014 по 2018. Наша задача – чтобы не было отключений.Могут быть проблемы – какие-то, где-то, временно (отключение, ..), — сказал президент. "Вопрос не в следующем году. У нас вызов номер 1 – 2025 год, когда истечет контракт на транзит газа. Это будет сложный момент. Мы должны внедрять реформу термомодернизации. Сегодня на работу в ОП и министерстве экономики пришли люди, которые будут заниматься только этой реформой. Она будет стоить государству 300 млн гривен. Это очень сложная реформа, таких объемов никогда не было. Мы продемонстрируем шаг в этом и следующем году. И на этом примере покажем, что эти дома берут меньше газа", — заявил Зеленский. Также он добавил, что нам нужно сделать так, чтобы нам хватало газа собственной добычи. 15:45 О выборах президента в Действии "Мы обещали, что будет параллельно онлайн голосование. Это не отменяет обычные выборы. Я считаю, что было бы очень полезно. Могут ли быть онлайн выборы – да, или через действие – не знаю. Что касается онлайн выборов, вопрос прорабатывается", — заявил Зеленский. . 15:40 О санкциях СНБО: "Мы защищаем наше государство, как мы можем. Кто-то считает, что это вне закона. Давайте ожидать результата, а тогда обращать внимание. Я не говорю, что эти люди (попавшие под санкции, — ред.) преступники. Я говорю, что справедливое решение СНБО", – сказал президент. 15:14 Ожидание нового немецкого правительства: "Вчера у меня был разговор с Ангелой Меркель. Она считает, что политика Германии в отношении Украины будет неизменной. Я ожидаю предметных вещей и результатов, которые нам помогли бы экономически, в энергетической безопасности и в покое на Донбассе, мощной санационной политики, пока нам не вернут наши территории, гарантии по газу, максимальное давление на Россию для прекращения войны в Донбассе", — заявил Зеленский. Также он отметил, что благодаря Германии мы могли бы получить трехсторонние договоренности по транзиту газа из России через Украину. 14:56 О своем президентстве: "Я доволен отдельными вещами. Я не знаю, гордиться ли ими. Был ли я достойным президентом своего государства – я это пойму, в ближайшее время", — сказал президент. О кадрах: "Я считаю, что у нас есть несколько кадровых побед. К сожалению, некоторые люди не смогли выдержать давление, они психологически оказались слабыми", – сказал Зеленский. "Я доволен министром инфраструктуры, я доволен первым вице-премьером. Я считаю, что сегодня у нас честный и профессиональный министр здравоохранения. У нас очень мощный глава Офиса", — добавил президент. 14:46 О Донбассе и минских переговорах: "Затормозилось все. Мы сегодня не готовы рисковать ничем. Вероятность эскалации есть. Иногда люди очень громко из других государств, и из нашей, эти разговоры поддерживают. Нормандский формат был единственным, что есть. Я считаю, что мы заранее его начали, он идет . Будет ли продолжение, привлечение США – увидим", — сказал Зеленский. "О "минске" – это единственное, что работало. А сейчас никто не летает в Минск, все говорят по телефону. Нормандия не так актуальна, как была, потому что тогда все были заряжены на результат. Стена – это условные вещи. Сейчас мы строим граница. У нас много проблем на границе с Беларусью. Границы физически просто не существует", — заявил президент. "Мы должны рассчитывать на себя. У нас должна быть очень сильная армия, мы должны быть готовы к защите", – добавил он. 14:38 О транзите газа из России через Украину: "У нас контракт до 2024 года. Мы хотим продления. Мы сказали, что давайте снижать себестоимость транзита. Мы готовы, но Россия на это не пошла. Я слышал риторику с российской стороны, что они готовы продолжать транзит", – сказал президент. 14:29 Об эскалации: "Я считаю, что сейчас ситуация не хуже, чем весной. Сейчас военных там меньше. Мы видим очень часто ротации. Это именно для того, чтобы показывать нам, для разведданных, что идет накопление. Мы часто видим, что идет увеличение техники – Важные акценты – НАТО, они повторяют, что увеличение присутствия НАТО, это всегда работало на их внутреннего потребителя.Я считаю, что это очень опасно. что это опасная история.Второй сигнал – что-то с "минском" не получается, риторика, что Украина срывает "минск". "Минск" – это что-то, что остановило когда-то мощную эскалацию. Это важный сигнал, что может быть эскалация. Третий сигнал – Северный поток 2, напряженная ситуация в Беларуси, на границе Литвы. Общая ситуация, что не только с Украиной проблемы. Разыгрывают карту обмена на покой где-то", — заявил президент. 14:20 В настоящее время свои вопросы задали две группы журналистов. Осталось еще три. 14:05 На вопрос о том, можно ли сравнить прокат сериалов Квартала 95 в России с Липецкой фабрикой Порошенко, Зеленский ответил, что некорректно сравнивать конфеты и медиапроизводство. 13:57 О статистике коронавируса и вакцинации: "Я не доволен количеством смертей. К сожалению, у нас люди, особенно почтенного возраста, обращаются в последний момент. Также у нас большое количество людей в этих статистиках, которые болеют другими болезнями. Доверяю ли я этим цифрам? Есть министр здравоохранения" Ляшко, я доверяю ему. Наверное, могут быть ошибки в статистике.", — говорит президент. 13:20 О встречах с представителями других фракций: "Я не встречаюсь с другими фракциями, только с представителями "Слуги народа". Я встречаюсь с лидером нашей фракции, с председателями комитетов, я встречался с Корниенко, когда он был главой партии ("Слуга народа", — ред.). Я встречаюсь с некоторыми министрами. Раз в неделю мы обсуждаем важные решения, подводим итоги.", — сказал Зеленский. Президент подчеркнул, что Давление на Раду из Офиса президента нет. 13:01 О баллотировании на второй президентский срок: "Это (баллотирование, — ред.) связано будет с поддержкой моей персоны народом Украины. И точно буду принимать решения со своими детьми. Они страдают от моей профессии. Поэтому это решение буду выбирать позже", — сказал президент. Об изменении очередности президентских и парламентских выборов: "Есть вопрос по толкованию Конституции. Депутаты, если они захотят, обратятся в Конституционный суд", — говорит Зеленский. "Для чего мне нужна власть – для того чтобы реализовать все цели", — добавил он. 12:49 О Коломойском и "Укрнафте" Разделение "Укрнафты" не произошло. Все говорили о том, что есть задолженность "Нафтогазу" перед "Укрнефтью". Вопрос разделения был давно, он не решен. Если не будут разделены, есть вероятность, что компании выиграют суд, государственная задолженность была несколько миллиардов. Я знаю, что у нас сегодня нет денег в бюджете платить кому-либо, и мы такое не можем допустить", – говорит Зеленский. "О союзничестве с Коломойским — мы с ним не проводим никаких разговоров, не проводили где-то два года. Сегодня медиа ДТЭКа — я считаю, что это не о свободе слова. Это война со мной против закона о деолигархизации", — добавил президент. 12:43 "У нас есть некоторая аудиозапись, где звучит о госперевороте. Я не буду говорить кто. Мы понимаем, что разговаривают люди из Украины и России. Я не готов об этом говорить. Говорят о некоторых фамилиях и говорят о нем (Ахметова, — ред.). Его вовлекают в это. Поэтому я приглашаю, он должен посмотреть, послушать или почитать", — уточнил президент. 12:30 По словам президента, наши западные партнеры требуют, чтобы Украина поддерживала связь с Россией. "Я каждый день разговариваю с разными лидерами вчера был Мишель, Меркель, они хотят, чтобы мы начали общаться с РФ, обязательно будет звонок. Они хотят контакта нашей администрации и администрации РФ. Я думаю, что в ближайшее время Ермак будет с ними контактировать" , – рассказал Зеленский. 12:25 О госперевороте: Есть большие вызовы внутри государства, которые фиксируют разведки других стран. Например, получили информацию, что 1 числа будет государственный переворот, мне кажется важная информация, 1-2 декабря. Я говорить и делиться информацией не имею права, но могу сказать, что есть не только агентурная, но и звуковая информация, где представители из Украины и России обсуждают участие Ахметова в перевороте, что будут привлечены миллиарды долларов Я считаю, что это основание Ахметова, его вовлекают в войну против Украины Считаю, что он начал ее, это будет большая ошибка, потому что нельзя воевать против своего народа", – сказал президент. 12:15 Об эскалации на границе Украины и России : "Мы полностью контролируем наши границы и полностью готовы к эскалации. Мы ежедневно получаем данные от нашей разведки и от разведок стран-партнеров. Есть техническая помощь, финансовая помощь. Но мы должны рассчитывать на себя. Мы повышаем зарплаты, мы должны увеличивать мотивацию для наших военных", — сказал Зеленский. 12:12 Первый вопрос — от главного редактора РБК-Украина — как далеко президент зайдете в вопросе деолигархизации и выполнит ли обещанные "посадки"? "О деолигархизации – мы ее только начали. Я с уважением отношусь к крупному бизнесу, но важно, чтобы он не влиял на медиа и на политиков. Что касается посадок – мне кажется, что мы должны заниматься стратегическими вещами. Мы начали судебную реформу, очищение судов Посадками занимаются правоохранительные органы Там где я вижу предательство на высшем уровне, вы видите наши решения на СНБО Я получаю информацию так, как и вы Люди не видят тысячи мелких посадок Тем не менее, понемногу мы двигаемся вперед и они (посадки , — ред..) происходят", — ответил президент. 12:01 Пресс-марафон начался. 11:55 Как сообщает корреспондент РБК-Украина, Владимир Зеленский уже приехал. Первая группа журналистов заняла свои места за столом и ждет президента. Напомним, на пресс-марафон пригласили представителей изданий Liga.net, "РБК Украина", новостной канал "24", "Свобода слова Савика Шустера", канал "Украина", "Украинские новости", "Интерфакс-Украина", "Обозреватель" , "1+1", 5 канал , Reuters, Deutsche Welle, телеканал ДОМ, УНИАН, Укринформ, France Presse, Цензор.нет, Bloomberg, Радио Свобода, КП в Украине, Украинская правда, Бабель, СТБ, Фокус, Корреспондент, НВ , Интер, Forbes Украина, ICTV, LB.ua, Общественное и BBC. 11:44 Журналистов, приглашенных на пресс-конференцию, разделили на группы. Каждую из них будут приглашать к общению с президентом. 11:30 В коворкинге Creative States, где Зеленский проведет пресс-марафон, уже собираются журналисты.

Фото РБК-Украина Что известно о пресс-марафоне Встреча Владимира Зеленского с представителями СМИ в ОП анонсировали на пятницу, 26 ноября. Это уже вторая пресс-конференция главы государства в 2021 году, но на этот раз она организована в формате пресс-марафона. Из-за ситуации с коронавирусом количество участников встречи ограничено. Приглашены 30 журналистов украинских и зарубежных изданий, каждый из которых сможет задать свой вопрос. Мероприятие начинается в 12:00 , заявленная продолжительность – 3 часа. Марафон будут транслировать онлайн на Facebook-странице Офиса президента и в эфире украинских телеканалов. "30 вопросов президенту Украины" Именно под таким названием пройдет очередной пресс-марафон Зеленского. Как сообщили в Офисе президента, во время общения с журналистами планируется обсудить наиболее значимые темы, среди которых: реформы в Украине; ситуация на востоке страны; энергетическая безопасность и тарифы; экономическая стабильность; борьба с пандемией COVID-19. Пресс-конференция на заводе "Антонов" Прошлая встреча главы государства со СМИ состоялась в мае 2021 года и была посвящена второй годовщине его пребывания в должности. Конференция прошла в ангаре для летников ГП "Антонов". Владимир Зеленский говорил о главных приоритетах в работе, а именно выделил "построение страны без войны", деолигархизацию, земельную реформу, строительство дорог, диджитализацию государства. Обсуждалась организация празднования Дня независимости, вакцинация, отставка главы Минздрава Максима Степанова, смена руководства "Нефтегаза", расследование убийства Павла Шеремета и возможная отставка Арсена Авакова. Также говорили о вероятной эскалации на востоке на фоне весенних учений войск РФ у границ Украины. Президент назвал среди путей разрешения ситуации прямые переговоры с Владимиром Путиным и вовлечение в такой разговор США. О возможном выдвижении на второй срок Зеленский сказал, что об этом рано говорить. По его словам, это решение будет зависеть от желания общества. Встреча Зеленского со СМИ в Мариинском дворце В 2020 году президент общался с журналистами под открытым небом у Мариинского дворца. Встреча состоялась в период действия жесткого карантина, в связи с чем попасть на нее удалось не всем желающим. В первую годовщину со дня инаугурации Зеленский отчитался о результатах работы за 12 месяцев. Одной из актуальных тем было обсуждение карантинных ограничений через коронавирус. Поднимался вопрос переговоров с главой РФ Владимиром Путиным. Президент заявил о приоритете "минского формата" для разрешения ситуации на Донбассе, но также и о готовности к общению в любых других форматах. Кроме этого, говорили о законе о референдуме, об большой приватизации в стране, местных выборах и поддержке кандидата от "Слуги народа" на должность мэра Киева. Первый пресс-марафон президента стал рекордным Первую пресс-конференцию Зеленский провел в октябре 2019 года на территории Kyiv Food Market. Мероприятие в формате марафона длилось 14 часов. В конференции приняло участие около 300 журналистов. Президент озвучил на марафоне своей главной миссией прекращение войны на Донбассе. Владимир Зеленский говорил о перспективах "нормандского формата", возвращении Крыма. Обсуждались вопросы выполнения предвыборных обещаний, тарифов на коммунальные услуги, кадровых назначений, возможности легализации игорного бизнеса, открытия рынка земли. Во время марафона не обошлось без провокационных ситуаций. Так, один из участников мероприятия, пытаясь привлечь внимание президента, залез на стол и громко высказывался против абортов, ЛГБТ-сообщества, проституции. Напомним, пресс-марафон Владимира Зеленского в 2019 году стал самым продолжительным среди президентских пресс-конференций и был зафиксирован в реестре рекордов. Прошлый рекорд продолжительности составлял не более 7 часов.