Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-марафоне исключил внесение изменений в Конституцию, чтобы президента избирала Верховная рада. В то же время, прорабатывается вопрос проведения онлайн-выборов, но необязательно через "Действие". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-марафон. "Депутаты не будут выбирать президента Украины. Мы это не планируем, а как дальше — не могу это сказать. Мы обещали, что будет параллельно онлайн-голосование, это не отменяет обычное голосование. Будет ли это из-за "Действия"? Отнюдь не факт. онлайн-выборов вопрос прорабатывается", — отметил Зеленский. Напомним, ранее руководитель развития электронных услуг в Министерстве цифровой трансформации Мстислав Баник в интервью РБК-Украина заявил, что пока не стоит задача провести следующие выборы онлайн. А секретарь СНБО Алексей Данилов говорил, что Украина – парламентско-президентская республика, и по логике президента нужно выбирать в парламенте и "поставить точку в этом вопросе". Но сам он выступает за жесткую президентскую республику.