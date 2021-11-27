Есть или не есть хлеб – дело вкуса. Издавна считалось, что "хлеб всему голова". Действительно, столетиями хлеб помогал людям выживать и потому его воспевали, использовали в разных ритуалах. ⠀Сегодня другая мировая беда. Не голод, а ожирение. И признаком довольства в семье сегодня считается точно не хлеб на столе. Диетолог Елена Коготкова в своем Instagram развенчала популярные мифы и ошибки о хлебе. МИФ 1: ОТ ХЛЕБА РАСТЕТ ВЕС ⠀В 100 г белого пшеничного хлеба около 250 ккал. В таком же количестве орехов – 650 ккал, колбасы – 450 ккал. Важно не количество хлеба, а то, что вы кладете на него. В основном к избыточному весу приводит большое количество жира в пище, а не углеводы. Кусок хлеба, съеденный за обедом, или бутерброд с маслом и колбасой обладают совершенно разной калорийностью. Еще важный момент — хлеб с семенами, орехами, сухофруктами. Такой хлеб по питательной ценностью сравним с десертом. ⠀ МИФ 2: ДРОЖЖЕВОЙ хлеб вреден ⠀ Что только не пишут. И о гниении в кишечнике, и о подавлении иммунитета, и о провокации онкологии. Но до сих пор нет ни одного серьезного научного исследования, которое подтвердило бы правдивость этих утверждений относительно пекарских дрожжей. ⠀И хлеб на закваске и промышленный имеет в своем составе дрожжи. Просто в первом случае они получены из закваски, во втором – путем искусственной культивации. На полезность изделия это не влияет, тем более что любые дрожжи, независимо от происхождения, погибают при температуре 60°С.

⠀Иллюстративное фото (pexels.com) МИФ 3: БЕСПЛАТНЫЙ ХЛЕБ ПОЛЕЗНЕЕ ⠀Мы уже выяснили, что хлеб на закваске такой же дрожжевой. Без дрожжей пекут еврейскую мацу или армянский лаваш – на основе муки и воды. Но это просто другая выпечка. И ничем не полезнее, а даже наоборот (высшее содержание глютена, фитиновой кислоты, да и мука используется в основном рафинированная). Но чаще всего под видом "бездрожжевого" продают хлеб на закваске – это маркетинговый ход. Многие построили на этом мифе домашний бизнес.

Иллюстративное фото (instagram.com/alenakogotkova) Раньше нутрициолог назвала неожиданные мощные источники кальция.