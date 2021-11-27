Магнитные бури возникают в результате взаимодействия возмущенных потоков солнечного ветра с магнитосферой Земли. Такое возмущение геомагнитного поля может продолжаться от нескольких часов до нескольких дней и имеет разные уровни. Геомагнитные колебания могут оказывать сильное влияние на самочувствие человека, а сильные бури даже нарушать работу электрических приборов. Когда в декабре 2021 года ожидаются магнитные бури и как уберечь организм от их влияния читайте в материале Styler. Декабрь, по мнению ученых, будет относительно спокойным месяцем. Ожидается один сильный удар и несколько средней интенсивности. Календарь магнитных бурь 1-2 декабря – небольшая магнитная буря, продлится несколько часов и не превысит уровень в 4 балла. 9-13 декабря – сильная магнитная буря, которая может достичь в пиковое время 7 баллов. 21-23 декабря – длительная магнитная буря, которая в пиковое время достигнет 6 баллов. Какие симптомы вызывает магнитная буря При средней интенсивности магнитных колебаний ухудшения самочувствия могут ощутить метеозависимые люди, пожилые и люди с хроническими заболеваниями. При сильной буре здоровье может пошатнуться и у здоровых людей. Могут быть следующие симптомы: Головная боль, головокружение Нарушение сна – сонливость или бессонница Раздражение, апатия, агрессия, повышенная эмоциональность Обострение хронических заболеваний Ломота в костях Перепады давления, учащенное сердцебиение Потеря аппетита, тошнота Как справиться с организмом в дни магнитных бурь Медики рекомендуют соблюдать правильный распорядок дня и обязательно высыпаться – не менее 7-8 часов в сутки. В такие дни следует снизить физические нагрузки и эмоциональное напряжение. Утром поможет контрастный душ, вечером – расслабляющая ванна. В рационе следует избегать жирной, острой, соленой и вредной пищи. Количество кофе нужно снизить, а алкоголь и никотин полностью исключить. Улучшить самочувствие поможет небольшая зарядка по утрам, плаванию, прогулке на свежем воздухе. Людям с хроническими заболеваниями следует ограничить свои нагрузки и больше отдыхать, а необходимые лекарства держать под руками. В дни магнитных бурь нужно контролировать свои эмоции, избегать стрессов, не ввязываться в конфликты, споры и не скандалить. Напомним, ранее мы писали о том, что врачи назвали скрытые признаки аутизма у взрослых. А также рассказывали о том, какое растительное масло самое полезное.