В 11 выпуске проекта "Холостячка 2" со Златой Огневич бушевали страсти, изменившие весь ход проекта! После знакомства трех полуфиналистов с родными певицы, на Церемонии роз на шоу внезапно вернулся выбывший участник психолог Роман Свечкоренко. Мужчина решил кратко прокомментировать в Instagam свое возвращение на реалити. "Ну что, многие рады моему возвращению, многие нет, но историю уже не изменить. Я безумно рад, что у меня появилась такая возможность и наша история продолжается. Осталась последняя неделя, и я вам обещаю, она будет самой яркой!" "- обратился Роман к подписчикам.

Роман Свечкоренко прокомментировал возвращение на шоу (фото: instagram.com/svechkorenko) Муж отметил, что ему очень приятно видеть множество радостных сообщений о его возвращении на проект. "Тем, кто надеялся на другое, нужно было просто внимательно меня слушать. Я же сразу сказал, что вернусь. А значит, по-другому и быть не могло", — обратился Роман к злобным, порадовавшимся его вылету из проекта.

Скриншот (instagram.com/svechkorenko) Масла в огонь подлил интригующий комментарий от Григория Решетника, который на официальной странице проекта в Instagam оставил сообщение: "Все только начинается".

Скриншот (instagram.com/holostyakstb) К слову, Роман покинул проект после того, как Злата узнала, что муж пока официально не разведен, хотя больше и не живет с женой, от которой у него есть дочь Мия. Певица тогда отпустила Романа решить вопрос с расторжением брака и заверила, что ждет его после того, как все формальности будут улажены. Напомним, ранее свой уход из проекта прокомментировал Максим Тарапата. Муж обратился к Злате Огневич и получил от нее теплый публичный ответ.