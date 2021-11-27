В Украине из-за ухудшения погоды без света осталось 126 населенных пунктов. В результате сработали системы автоматической защиты линий электропередач (ЛЭП). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ГСЧС. По состоянию на утро, 27 ноября в результате усложнения погодных условий (порывы ветра) обесточено 126 населенных пунктов в 3 областях: Киевская – 93, Черниговская – 31, Кировоградская – 2. К возобновлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго. Напомним, сегодня в Украине будут дожди и сильный ветер на западе, юге, севере, востоке и частично в центре страны. На следующей неделе в столице ожидается снегопад. Кроме того, в Укргидрометцентре рассказали, какой будет погода в первый месяц зимы.