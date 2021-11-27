Под Киевом активисты снесли памятник НКВДникам, годами "скрывавшийся" от декоммунизации в поселке Калиновка. Огромный гранитный камень был свергнут 27 ноября, в День памяти жертв Голодомора. Видео сноса опубликовал общественный активист Роман Ратушный в своем Facebook. На кадрах видно, что группа молодых людей собралась у памятника чекистам, покрывавшим надписи "смерть палачам" и "Гонор", затем кузовом грузовика глыбу столкнули с постамента, и она упала на землю.

Видео: под Киевом снесли памятник в честь работников НКВД 27 ноября "В день памяти жертв Голодомора мы и другие неравнодушные граждане решили, что пора снести памятник палачам НКВД", — отметил в Facebook лидер молодежного движения "Гонор" Сергей Филимонов, добавив фото.

Памятник чекистам под Киевом долгие годы "обходил стороной" закон о декоммунизации (фото: facebook.com/GonorKyiv) По словам активиста и блоггера Сергея Стерненко, там же у памятника был обнаружен венок от Нацгвардии. "Любители советских кафиров из полиции уже пытаются преследовать декоммунизаторов. Но неравнодушным нечего бояться, потому что они на своей земле выполнили требования закона, уничтожив памятник палачам", — пишет он на своей Facebook-странице, возмущаясь, что памятный знак до сих пор почему-то не был демонтирован согласно закону о декоммунизации.

Памятник НКВД упал в День памяти жертв Голодомора (фото: facebook.com/sternenko) Памятник НКВДникам в поселке Калиновка был установлен в 1966 году "в честь чекистов и рабочих, погибших в боях за оборону Киева". Поставили памятный знак на улице Чекистов, которую потом переименовали в Черниговскую. Ранее сообщалось, что в сентябре в Киеве снесли памятник "в честь дружбы" с Москвой — как объяснила тогда депутат, он должен стать экспонатом будущего музея тоталитаризма. Напомним, перед этим во Львове демонтировали советский Монумент славы, внутри которого нашли "капсулу времени".