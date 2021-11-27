Споры вокруг целесообразности употребления в пищу взрослому человеку молочных продуктов не утихают. Все больше людей переходят на безлактозные продукты, но есть ли в этом смысл? Как определить непереносимость молочных углеводов и белков? Нутрициолог София Рожко в Instagam раскрыла правду о непереносимости молочных продуктов и предостерегла ошибки. Есть стаканы молока, в ней живут: вода, молочный сахар (лактоза), молочные белки (казеин и сывороточный белок) и жиры. ⠀Дано: человек пьет молоко/ест йогурт/творог и ему некомфортно. Возникает вздутие, диарея: метеоризм, могут усиливаться высыпания на коже лица.

⠀Иллюстративное фото (www.pexels.com) Причины могут быть разные: плохо усваивается лактоза (молочный сахар); возникает чувствительность к белку молока (казеина). С первой причиной все проще. Если у вас не усваивается лактоза – значит в организме не хватает фермента лактазы. Вы либо сокращаете количество молочных продуктов, либо переходите на безлактозные продукты (туда добавляют фермент лактазу). Или едите дальше все молочное, но пьете ферменты. Ваша жизнь не становится хуже или более ограниченной. А вот с молочным белком посложнее. В коровьем молоке есть казеин А1. И некоторые люди чувствительны к нему. Как это работает?

⠀Иллюстративное фото (www.pexels.com) Вы пьете капучино и А1 казеин молока превращается в пептид бета-казоморфин 7. Этот проказник может давать такие же симптомы, как непереносимость лактозы. Но безлактозная продукция вас не спасает. Почему? Потому что лактоза – это сахар, а казеин – это белок. Фермент лактазы в составе молока работает с молочным сахаром, а вот с белком она сделать ничего не может.

⠀Иллюстративное фото (www.pexels.com) Что делать? В продуктах из козьего, овечьего, буйволиного молока имеется другой тип казеина — А2. Есть также виды коров с другим генетическим профилем, которые дают такое молоко. Обычное молоко состоит наполовину из А1 и А2 казеина. ⠀Есть небольшое исследование 2016 года в Nutrition Journal: 45 добровольцев в течение 14 дней пили либо молоко А2, либо обычное (А1 + А2)⠀В группе, которая пила обычное молоко, результаты были хуже: увеличилось время прохождения пищи по желудочно-кишечному тракту, усилились процессы воспаления.

Иллюстративное фото (instagram.com/sofi_rozhko) Напомним, ранее нутрицолог Ольга Усенко рассказала, как быстро сбросить лишнее без ущерба для организма.