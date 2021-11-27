В Украине сегодня чтят память жертв голодоморов — традиционно в последнюю субботу ноября, которая в этом году выпадает на 27-е число, граждане вспоминают пострадавших от Голодомора 1932-1933 годов, а также в 1921-1922 и 1946-1947 годах, признанные во многих странах мира – геноцидом украинского народа. Какие мероприятия пройдут в День памяти жертв Голодомора, как приобщиться к памяти погибших, и рассказы очевидцев о пережитом ужасе того периода — в материале ниже. В этот день в городах Украины проведут траурные мероприятия и тематические обсуждения, в церквях пройдут молебны, будет общенациональная минута молчания. Каждый может дома зажечь свечу в память о миллионах убитых голодом украинцев – ее обычно выставляют перед окнами в начале темного времени суток. Программа мероприятий в Киеве: В столице Украины мемориальные мероприятия пройдут на территории Национального музея Голодомора-геноцида, расположенного по адресу улица Лаврская, 3. 15:30 – будет молитва с участием глав украинских церквей за жертвами искусственно организованного голода – ее проведут на площади возле Свечи памяти музея Голодомора. 16:00 – общенациональная минута молчания. 16:01 — обращение президента в День памяти жертв голодоморов, а также начнется акция "Зажги Свечу памяти" "Моральная обязанность государства и общества перед прошлыми и последующими поколениями — помнить о каждом, кто погиб от голода, и передать память об этой трагедии", — отмечается в сообщении на сайте Украинского института национальной памяти.

27 ноября в Украине День памяти жертв Голодомора (фото: uinp.gov.ua) Воспоминания очевидцев о Голодоморе в Украине Также в УИНП приводят материалы с рассказами о событиях в период 1932-1933 годов, воспоминаниями свидетелей и их семей о Голодоморе. Вот некоторые из них: Рассказ Галины Плаксий о голоде в Винницкой области: Семью Галины Плаксий Голодомор застал в селе Маньковцы под Винницей. А самой ей тогда было 6 лет. У девочки было тогда три сестры: 2-летняя Мария, 11-летняя Евдокия и 14-летняя Фросина. Родители имели землю, были очень хозяйственные. Чтобы выжить во время коллективизации, должны были отдать в колхоз скот и весь инвентарь, но каким-то чудом осталась корова – именно она и спасла семью. "Страшные были времена, грустно даже вспоминать… Была на нашей улице тетя Ликера, по-уличному Халемиха, имела девочку. Но девочка ослабла без пищи, опухла. Пришла тетя к нашей маме и просит: "Мартусю, дай хоть несколько барабельных, потому что ребенок голодная…". Мама и дали. Но девочка все равно умерла. Много тогда по домам пухло и умирало людей. Некоторые спасались тем, что удавалось поймать в Буге или найти в лесу. Папа тоже ходили в Буг – ловили ракушки, и мы их дома варили… Весной люди обчесывали с береста молодые листья, толкли их, добавляли еще что-то и делали такие лепешки; их есть было нельзя — горькие и твердые, но ели, потому что голодные. А на соседней улице женщина, Баранчиха, съела своего детеныша. От голода сошла с ума… Ее унесла милиция… Страх Господень, что тогда было!.." Рассказ Сергея Плачинды из Кировоградской области Журналистка Галина Плачинда — дочь писателя и публициста Сергея Плачинды (из села Масляниковка под Кропивницким), передавала воспоминания своего отца о Голодоморе, из-за чего некоторые люди сходили с ума и совершали невыразимые ужасы — доходили до каннибализма. Так, в его деревне весной 1933 года последние живые дети умерли в колхозной столовой, наевшись сваренной из молодой крапивы баланды, но сам пятилетний Сергей просто чудом избежал такой судьбы – тогда его мама забежала в столовую, где орудовала кухарка, схватила сына потерял сознание, и сбежала с криком: "Не дам этой людоедке сыночка моего потерять". "…И второй эпизод. Удивительный. Он всегда у меня перед глазами. Лето 1933 года. Голода уже нет, но люди умирают страшной смертью: наедаются и имеют заворот кишок. Невыносимые крики. Никакого медицинского надзора, помощи. А мама запирает меня в хате… Выглядел в окно, а на улице ни собака не лает, потому что поели собак, ни петух не запоет. И еще меня стерегли две "бабушки", чтобы никто не похитил ребенка (потому что так погиб мой двоюродный братик)… Называл я тех женщин бабушками, а на самом деле это были две молодые женщины – 27-28 лет. У одной от голода умерли двое детей, у другой — трое, и мужчины. Сторожили меня добровольно. С кочергой стояли на страже моей жизни…"

Фото: родители Сергея Плачинды Мария Федосеевна и Петр Максимович с маленьким Сергеем на руках. 1932 год Ранее сообщалось, что в Сватовском краеведческом музее обнародовали рассказы жителей Луганской области О Голодоморе в 1932-1933 годах. Также мы писали о том, что недавно были рассекречены новые документы об ужасах Голодомора в Украине.