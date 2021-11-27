Новый штамм коронавируса "омикрон" вряд ли будет представлять угрозу для вакцинированных людей. Но маловероятно, что он сможет вызвать новую волну пандемии в мире. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление директора Оксфордской группы вакцин Эндрю Полларда, цитируемого The Guardian. "Новый виток пандемии среди вакцинированных маловероятен. Несмотря на существующие в других вариантах мутации, вакцины продолжали предотвращать очень тяжелые заболевания, поскольку мы прошли через Альфу, Бету, Гамму и Дельту", — отметил Поллард. По его словам, в случае необходимости разработка новой вакцины, уже против этого нового штамма, может быть осуществлена за короткое время. "Мы настроены оптимистично, потому что вакцины, теоретически, должны работать и защищать от осложнений в случае этого штамма. Однако чтобы убедиться в этом, понадобится несколько недель", — добавил он. Напомним, в Чехии изучают первый случай заражения новым вариантом коронавируса "омикрон". В то же время Германия заявила, что штамм также добрался до страны. Добавим, что первый в Европе случай заражения новым вариантом коронавируса B. 1.1.529 был обнаружен в Бельгии. Отметим, глава Всемирной медицинской ассоциации Франк Ульрих Монтгомери предупредил об опасности нового варианта коронавируса и предположил, что этот штамм может оказаться таким же опасным как вирус Эбола.