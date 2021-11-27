Администрация президента США Джо Байдена рассматривает несколько вариантов действий в случае нападения РФ на Украину. Они предусматривают введение санкций против России и ограничение военных учений на территории ЕС. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal. Как информирует издание, два варианта предусматривают в случае вторжения РФ в Украину следующих действий: С одной стороны, США рассматривают возможность усиления оборонных возможностей Украины за счет увеличения поставок средств противовоздушной обороны и другой военной помощи, а также расширения санкций против России. Второй вариант предполагает, что США пойдет по пути "снижение риска конфронтации с Москвой", в том числе посредством ограничения количества военных учений, проводимых США в Европе (в издании отмечают, что такие учения продолжают стимулировать критику со стороны РФ). При этом сценарии США также приостановят программу военной помощи Украине. Напомним, ранее в разведке сообщили, что Россия сосредоточила более 92 тысяч военных вокруг границ Украины и готовится к нападению в конце января-начале февраля. В администрации президента США Джо Байдена заявили, что пытаются отговорить президента России Владимира Путина от нападения на Украину. В частности, Белый дом разрабатывает санкции против России за подобные действия. Отметим, что Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россию ждут последствия в случае вторжения в Украину.