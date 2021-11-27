В пятницу, 26 ноября, в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) в Донбассе погиб 29-летний старший солдат Алхасли Али Наиб. Он получил несовместимое с жизнью ранение в результате снайперского огня. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение временно исполняющего обязанности главы Харьковской ОГА Александра Скакуна в Facebook. "26 ноября на фронте от пули снайпера погиб наш земляк. Смертельное ранение получил старший оператор 2-го противотанкового отделения противотанкового взвода роты огневой поддержки мотопехотного батальона воинской части А0693 старший солдат Алхасли Али Наиб", — написал он. По его словам, медики пытались спасти жизнь военной, однако им не удалось. Напомним, за минувшие сутки, 26 ноября, боевики дважды открывали огонь по украинским позициям на Донбассе. В результате вражеских действий погиб военный.