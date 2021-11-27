В шаге от финала "Холостячки 2" со Златой Огневич, в 11 выпуске реалити, три претендента на руку и сердце звезды (Максим Тарапата, Дмитрий Шевченко и Андрей Задворный) познакомились в семье артистки. Мама, папа, сестра и ее жених устроили мужчинам серьезный допрос и выпяли у них планы на будущее, а также убедились, готов ли каждый из них к жизни с публичной личностью. Вишенкой на торте стало возвращение на церемонии роз выбывшего участника, психолога Романа Свечкоренко. А вот Максим, несмотря на благосклонность семьи Златы, покинул проект. Бизнесмен поделился в Instagam задумчивым фото и новым постом, где высказался по поводу ухода. "Я благодарен за каждую минуту, которую провел с тобой! Спасибо тебе, Злата. Сегодня в нашей истории на проекте была поставлена точка. Мне есть что еще сказать, но это будет немного позже. Только хочу добавить, что я вам всем очень благодарен за поддержку и за то, что были со мной все это время!» – коротко прокомментировал свой уход из проекта Максим.

Максим Тарапата поблагодарил Злата за прекрасное время вместе (фото: instagram.com/tarmaks) Злата отреагировала на пост экс-участника проекта и тепло обратилась к нему. "Максим, ты невероятный! Я тебе благодарна за каждый миг на проекте. Ты все знаешь…" — написала певица под постом выбывшего участника. Ведущий шоу Григорий Решетник также расстроился из-за ухода бизнесмена. "Макс, ну почему… Ты крут", — заверил он мужчину в комментарии под постом. К слову, Максим очень понравился младшей сестре Злата, Юлии, устроившей всем претендентам на руку и сердце родственницы настоящий суровый допрос. На пост-шоу "Как выйти замуж" Юля и Максим встретились в студии, и мужчина поделился общим фото, тепло подписав его: "Я рад нашему знакомству. Ты все знаешь. Спасибо тебе".

Максим Тарапата понравился сестре Огневич Юлии (фото: instagram.com/tarmaks) Напомним, что ранее Злата Огневич рассказала, какая она хозяйка и призналась в кулинарных пристрастиях.