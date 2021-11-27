У жителя Закарпатской области конфисковали элитный автомобиль Maserati стоимостью более полумиллиона гривен. В частности, мужчина незаконно пытался ввезти машину в Украину. Об этом сообщает Закарпатская таможня. Так, из-за "липового" поручения закарпатец избавился от уникального автомобиля, а именно спорткар от известного итальянского автобренда Maserati. Стоит такая машина более полумиллиона гривен. Отмечается, что автомобиль был задержан на внутреннем таможенном посту "Виноградов" Закарпатской таможни. В договоре купли-продажи указано, что спорткар приобрел житель одного из сел Тячевщины у гражданина Украины. Документ заключен в Чехии, удостоверенный тамошним нотариусом. Поэтому при изучении документов у инспекторов возникли сомнения в их подлинности и был направлен к указанному нотариусу. Он ответил, что не удостоверял этот договор, то есть документ оказался подлогом. На 34-летнего мужчину составили протокол о нарушении таможенных правил. Кроме того, элитный итальянский спорткар, 2013 производства, стоимостью более 600 тыс грн, изъяли. Дело направят в суд.

Житель Закарпатья лишился элитного Maserati (facebook.com/ZAKcustomsUA) Ранее мы сообщали, что в Киеве полностью сгорел элитный автомобиль стоимостью более полумиллиона гривен. Также мы писали, что у украинца за долги по коммуналке отобрали машину.