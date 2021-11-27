В субботу, 27 ноября, скончалась временно исполняющая обязанности министра образования и науки Украины Любомира Мандзия. Она скончалась после тяжелой болезни. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение мэра Львова Андрея Садового в Facebook. "После тяжелой болезни отошла в вечность украинская просвещенка Любомира Мандзий. Любомир была очень мощным профессионалом, таких людей называют светочами науки", — написал он. Любомира Мандзий родилась 10 мая 1973 года в селе Опака Дрогобычского района Львовской области. В 1995 году окончила Львовский государственный университет имени Ивана Франко по специальности "География". С 1998 по 2001 год училась по специальности "политические институты и процессы", училась в аспирантуре Львовского национального университета имени Ивана Франко. В 2003 году защитила диссертацию на звание кандидата политических наук, а в 2008 – получила ученое звание доцента. С 2016 по 2019 год работала директором Департамента образования и науки Львовской ОГА. В июле 2019 победила в конкурсе на должность начальника управления Государственной службы качества образования во Львовской области. 11 сентября 2019 Любомира Мандзий была назначена на должность заместителя министра образования и науки Украины Анны Новосад. В марте 2020 года была назначена временно исполняющей обязанности министра образования и науки.