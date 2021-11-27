В Одессе неизвестные бросили стеклянную банку из-под Nutella в окно трамвая и травмировали пассажира. Видео появилось в Telegram-канале "Ху*вая Одесса". Так, инцидент произошел вечером, 26 ноября и трамвае №15. На видео видно, что банку бросили прямо в окно, где сидел мужчина. В результате попадания повредили стекло, а пассажир, на момент нападения сидевший в кресле, получил травму глаза. "Просто ехали. Кто-то бросил Nutella. Разбили окно и попали в глаза", – рассказал автор видео. В комментариях пользователи потрясены от ситуации. Какой кошмар! Что делается в мире; Уже из дома страшно выйти; Жаль парня, ни в чем не виноват; Дай Бог, чтобы все закончилось хорошо. И главное потом страха у человека не было; Ужас! Так ехал себе человек и пострадал. Ранее мы сообщали, что в Киеве парень прицепился к троллейбусу и так проехался по городу. Также мы писали, что в Николаеве водитель троллейбуса избила беременную.