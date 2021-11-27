В Украине за прошедшие сутки зафиксировали 14 200 заражений коронавирусом и 568 смертей. Из которых заболели 1296 детей и 212 медработников. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Минздрава. По информации ведомства, за вчера с коронавирусом госпитализировали 3305 человек, умерли от болезни — 568, а выздоровели 22946. Вместе с тем вчера было проведено ПЦР-тестирований – 47 289, методом ИФА – 10 422, а экспресс тестами – 37 804. Больше всего заражений в сутки обнаружили в Киеве (1630), Донецкой (1044), Полтавской (904) и Днепропетровской (866) областях. В целом в Украине С начала пандемии коронавируса в Украине заболели COVID — 3 414 540 человек, выздоровели — 2 899 967, а умерли от болезни — 84 717. Осуществлено ПЦР-тестирований — 15 793 678.