Во Франции был обнаружен высокопатогенный вирус птичьего гриппа на птицеферме на севере страны. Эта вспышка последовала за несколькими вспышками на птицефабриках в Европе и Азии в последние недели, что свидетельствует о том, что вирус снова быстро распространяется. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters. Власти, заявившие, что им еще предстоит идентифицировать штамм гриппа, должны забить цыплят и провести дезинфекцию фермы, чтобы предотвратить распространение вируса. За последний месяц во Франции было выявлено несколько случаев тяжелой формы птичьего гриппа среди дворовой домашней птицы, а также дикой птицы, что побудило правительство ввести требование держать птичьи стада в закрытых помещениях. Массовая эпидемия птичьего гриппа минувшей зимой заставила власти конфисковать более 3 млн уток в юго-западном регионе Франции, где разводят уток, известных производством паштета фуа-гра. Напомним, ранее в Дании произошла вспышка высокопатогенного птичьего гриппа H5 на индюшачьей ферме в центральной части страны. Кроме того, по Европе и Азии начал распространяться птичий грипп.