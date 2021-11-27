Президент Владимир Зеленский подписал указ №598/2021 "О мероприятиях в связи с 90-й годовщиной Голодомора 1932-1933 годов в Украине — геноцид украинского народа". Указ вступает в силу дня опубликования. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт президента Украины. В целях надлежащей организации и проведения мероприятий в связи с 90-й годовщиной Голодомора 1932-1933 годов — геноцида украинского народа, достойного чествования памяти жертв голодоморов первой половины XX века в Украине, согласно Указу президента, Кабинет Министров должен создать организационный Комитет. Его сопредседателями Владимир Зеленский определил премьер-министра Дениса Шмыгаля и руководителя офиса президента Андрея Ермака. В состав комитета войдут ученые, представители общественных объединений, центральных и местных органов исполнительной власти, территориальных общин. На основе предложений организационного комитета утверждается план мероприятий на 2022-2023 годы, посвященные 90-й годовщине Голодомора. Такие мероприятия предполагают, в частности, проведение в День памяти жертв голодоморов в Киеве и других населенных пунктах мемориальных мероприятий; организацию в 2023 году Международного форума к 90-й годовщине Голодомора; освещение темы голодоморов первой половины XX века в Украине в творческих и творческих проектах, в том числе в произведениях кинематографии; выпуск в обращение почтовой марки и конверта. В то же время, должны быть решены вопросы установления в других государствах памятников и памятных знаков жертвам Голодомора 1932-1933 годов, создания и открытия в Вашингтоне, столице США, музейной экспозиции Голодомора в Украине, завершения реконструкции первой очереди и строительство и введение в эксплуатацию второй очереди Национального музея Голодомора-геноцида, строительство в Киеве памятника исследователю голодоморов в Украине Джеймсу Мейс. Также должны быть решены вопросы обеспечения широкого освещения подготовки и проведения мероприятий в связи с 90-летием Голодомора, обеспечения в установленном порядке финансирования расходов на их организацию и проведение. В этой связи поручения также получили Министерство иностранных дел, областные госадминистрации и КГГА. Ранее мы писали, что более 80% украинцев признают Голодомор геноцидом.