Погода в Украине этой зимой ожидается мягкой и сильных катаклизмов синоптики не прогнозируют. Однако сильные морозы все же будут, и настоящая зима нашей стране придет хотя бы на несколько недель. Об этом рассказал известный синоптик Виталий Постригань в интервью Vikka. Он отметил, что количество природных катаклизмов за последние годы значительно выросло. И за последние 50 лет это привело к гибели 2 миллионов человек. Все стихийные бедствия в мире происходят именно из-за изменения климата, а их количество выросло в пять раз. "Такие катастрофы учащаются. Это очередное доказательство, что глобальное потепление приводит к увеличению природных катаклизмов. Вероятность происхождения природных катаклизмов не исчезла — она увеличивается, поэтому к этому нужно готовиться", — подчеркнул Постригань. Он пояснил, что среднесуточная температура за последние годы выросла на 1,6 – 1,7 градуса. Ежегодно на 10-15 дней становится более теплый период, а зимний – сокращается. Именно эти факторы указывают на глобальное потепление в Украине. По прогнозу климатологов, зима в этом году будет теплой. А вот весна может прийти даже на несколько недель раньше. "Средняя температура воздуха будет на 1,5 градуса (а в январе на 3 градуса) выше, чем в предыдущие годы. Но это не значит, что арктический холод не придет, морозы в 10-15 градусов обязательно будут", — сообщил синоптик. Он сравнил данные наблюдений за последние 30 лет, объяснив, что основные сезоны сильно потеплели: зима на 1,6 градуса, лето на 1,3 градуса. Меньше изменения коснулись осени — температура остается почти все время на одном уровне. Осадков зимой и летом стало на 20-30% меньше, но вот осень и весна стали более влажными. "А самые сильные морозы не опускаются ниже -29 градусов, а чуть раньше они доходили до -34. Жара летом может достичь +38 градусов, а раньше было не больше +36 градусов. И весна сейчас наступает на 2 недели раньше. Тепло в первой ее половине быстро нарастает, а во второй замедляется, поэтому сроки прихода лета почти не изменились», – добавил Постригань. Напомним, ранее мы писали, что синоптики обновили прогнозы на зиму в Украине. А также мы рассказывали, что метеорологи заявили о зарождении феномена, который вызовет погодные аномалии во всем мире.