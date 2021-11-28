Белорусские пограничники заявили о погибшем на границе с Литвой мигранте. Для установления обстоятельств и причин смерти на место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на заявление пограничников. Тело мигранта найдено на границе с Литвой. "27 ноября на участке пограничного залога "Видзы" Полоцкого пограничного отряда обнаружен труп мужчины афро-азиатской внешности в возрасте около 30 лет", — говорится в сообщении. Как добавили в комитете, "выброшенное якобы литовскими силовиками тело избитого беженца в спальном мешке без признаков жизни находилось непосредственно на литовско-белорусской границе". Напомним, Литва заявила о возможном закрытии границ с Беларусью и назвала условие. Недавно Министерство иностранных дел Польши также заявило, что из-за миграционного кризиса они могут закрыть новые пункты пропуска на границе с Беларусью.