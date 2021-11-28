Сегодня, 28 ноября, завершилась женская программа этапа Кубка мира по биатлону в шведском Эстерсунде. Единственной попавшей в зачетную зону украинкой оказалась Елена Белосюк — у нее 24-й результат. Детальнее — в материале РБК-Украина. Белосюк также стала единственной представительницей Украины, прошедшей всю гонку без промахов. Однако ходом она уступила 1:22,1 победительнице Ханни Эберг (0+0) из Швеции. Второе место заняла Анаис Шевалье-Буше из Франции (0+0 и +11,3 секунды отставания), третье — норвежка Марте Олсбю Ройселанд (0+1 и +15,4). Все результаты украинок в спринте: 24. Елена Белосюк (0+0) +1:22,1 44. Вита Семеренко (0+1) +1:52,0 50. Юлия Джима (1+1)+2: 01,1 77. Екатерина Бех (1+1)+2: 27,8 99. Валя Семеренко (0+4) +3:21,3 Биласюк заработала за гонку 17 очков. Также сегодня в 14:14 начнется спринтерская гонка у мужчин. Напомним, вчера в индивидуальной гонке лучше стала Валентина Семеренко — у нее 17-е место. Среди мужчин лучший результат в индивидуальной гонке у Антона Дудченко – 24-е место.