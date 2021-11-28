Танцы со звездами 2021 года сегодня, 28 ноября, покажут суперфинал, в который прошли трое участников, включая украинского актера Артура Логая. По случаю окончания проекта Логай показал, как начинался его путь к танцам. Он был в числе любимцев у режиссеров и хореографов, даже невзирая на падение во время кастинга. Этот момент он опубликовал в Instagram-сторезе. Когда актер растянулся на паркете, то сразу подумал о том, что это жирная точка в кастинге.

Скриншот из Instagram Продюсер шоу Елена Коляденко рассказала о Логае. Он был у всех в тройке лидеров. "Еще один секрет… у нас был внутренний закрытый чат, где после кастинга звезд режиссеры и хореографы выставляли свои баллы участникам. Так вот по сумме баллов Артур Логай был среди тройки лидеров мальчиков и тройки финалистов. Мы поверили в него сразу, еще летом ", – заявила Коляденко. Она также показала видео момента репетиции. На нем Логай вместе со своей партнершей Анной Карелиной готовятся к третьему эфиру шоу. Просмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Лена (@kolyadenkolena) Напомним, букмекеры определили, у кого сегодня больше всего шансов на победу в суперфинале "Танцев со звездами". Мы также писали о том, что Санта Димопулус вернулась на "Танцы со звездами" и устроила страстный вальс с Дмитрием Дикусаром и Ольгой Харлан.