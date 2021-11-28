Сегодня, 28 ноября, состоялась спринтерская гонка у мужчин на первом этапе Кубка мира по биатлону в шведском Эстерсунде. По итогам гонки двое украинцев попали в топ-25. Детальнее — в материале РБК-Украина. Лучшим результатом украинцев стало 21 место Дмитрия Пидручного. Он показал идеальную стрельбу, однако ходом уступил 1:19.8 первое место. Также неплохой результат продемонстрировал Антон Дудченко-он 25-й с одним промахом и +1:21 отставание. Победу же одержал шведский биатлонист Себастьян Самуэльсон, показав время-22:33.5 с "нулем" промахов. Второе и третье места у представителей Норвегии – Ветле Шостад Кристиансена (0+0, +11.8 отставания) и Йоханнеса Бе (0+0, +12.2 отставания). Все результаты украинцев: 21. Дмитрий Пидручный (0+0) +1:19.8 24. Антон Дудченко (0+1) +1:21.0 52. Богдан Цымбал (0+1) +2:04.9 88. Андрей Доценко (1+0) +3:00.1 105. Денис Насыко (2+2) +3:30.0 Напомним, также сегодня прошел женский спринт. Лучший результат у Елена Белосюк, ставшая 24-й.