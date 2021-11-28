В период пандемии все больше пользователей Интернета стали отдавать предпочтение онлайн-шоппингу. И вместе с таким способом купли-продажи товаров активно стали развиваться схемы мошенничества в Интернете. Мошенники научились обманывать клиентов разными способами, и порой даже очень осторожный покупатель попадается на удочку преступников. Как покупать вещи в Интернете и не попасть в лапы мошенников, рассказали в материале "24 канал". Всегда проверяйте продавца Не стоит покупать товары у сомнительных продавцов, даже если товар привлекателен и цена вас вполне устраивает. Проверьте дату регистрации продавца, изучите его профиль – там должны быть заполнены все данные, отзывы от покупателей, общий рейтинг, количество объявлений. Если аккаунт продавца на сайте давно, а нет отзывов – это должно насторожить. Если они есть – почитайте, поскольку мошенники знают об этом факторе и могут наполнить страницу поддельными комментариями в стиле: "все отлично", "Честная цена", "остался доволен покупкой". "Выгодные" предложения Не ведитесь на такую рекламу, потому что значительная скидка на дорогостоящий товар может означать, что вам попытаются продать подделку или товар с дефектом. Оригинальный и дорогостоящий телефон не может продаваться за половину его реальной цены. Перепродажа новых вещей на сайте может снизить цену до 30%, цену на старую – на 30-50%. Просмотрите цены у других продавцов. Если цена вам кажется слишком низкой – прислушайтесь к своей интуиции. Спрашивайте дополнительную информацию Всегда интересуйтесь у продавца товаром. Перед покупкой iPhone попросите отправить серийный номер и скриншот с данными о батарее. При покупке одежды уточняйте размер, попросите фото вживую или на манекене, можно запросить дополнительные замеры. Уточните, что с бирками, серийным номером и лого брендом. Если продавец отказывается предоставить инфо или фото, это должно вызвать подозрения в честности продавца. Мошенник не сможет перемерить одежду, потому что ее у него просто нет. Не уходите с сайта и не переходите по ссылкам Пожалуй, это правило является одним из самых важных. Чаще мошенники используют фишинг – отправляют клиенту ссылку на сторонний ресурс или переходят для обсуждения на сторонние приложения. Если Вам отправили ссылку на оплату в чате – будьте уверены, что вы имеете дело с мошенником. При нажатии на ссылку клиент сразу попадает на фишинговый сайт (подставной). Внешне он может выглядеть как оригинальный. Многие не замечают замену и оставляют данные своих банковских карт на сайте мошенников. Не переходите по подозрительным ссылкам, которые вам приходят в электронных письмах, социальных сетях, мессенджерах. Не загружайте файлы из сообщений, которые вы не ожидали. Не соглашайтесь на предоплату Схема с предоплатой – самая популярная и старая. Продавец уверяет покупателя, что нужный ему товар остался в одном экземпляре и уже есть очередь из других желающих. Товар достанется тому, кто первым внесет предоплату. Эти манипуляции подстегивают покупателя купить товар побыстрее и отправить всю сумму вперед. Заказывайте товары наложенным платежом или используйте опции безопасной оплаты на интернет-ресурсах. При использовании этой функции площадка замораживает сумму до тех пор пока покупатель не заберет свой товар из почты. Если все хорошо, то средства уходят продавцу, если товар не подошел – возвращаются на счет покупателя. Если продавец отказывается от этой функции и утверждает, что товар в другом городе – ищите того, кто готов встретиться лично. Заведите отдельную карту для покупок в Интернете Мошенники используют разные схемы, чтобы получить данные карты – номер, срок действия, трехзначный код. Так они смогут вывести деньги с вашей карты или совершить покупки в Интернете. Можно завести карту для шопинга или открыть виртуальную карту. Использовать ее только для покупок в Интернете и пополнять ровно ту сумму, которая нужна для покупки. Если эти карты украдут, то поживиться аферистам там будет нечем. Можно также установить для карты защиту, и любая попытка списания средств должна будет подтверждаться кодом в сообщении телефона. Напомним, ранее мы писали о том, что мошенники придумали новую схему обмана через "Новую почту". А также рассказывали о том, как не дать себя обмануть при взвешивании товаров на весах.