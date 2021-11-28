28 ноября, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе не было зафиксировано ни одного вражеского обстрела. Ситуация контролируется украинскими военными. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ООС. "С начала суток со стороны вооруженных формирований Российской Федерации нарушение режима прекращения огня не зафиксировано", — пишет прессслужба. Защитники Украины продолжают сдерживать вооруженную агрессию России. Напомним, РБК-Украина писала, что в ООС назвали условия при которых украинские защитники открывают ответный огонь на Донбассе. Также РБК-Украина сообщало, что в течение 27 ноября пророссийские боевики пять раз нарушили "тишину".