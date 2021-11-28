Врачи предостерегают, что некоторые фрукты и ягоды нельзя есть с косточками. Конечно же в случае некоторых из них проглотить косточку будет проблематично, но иногда можно съесть все не оставляя огрызок. Однако делать это с некоторыми продуктами противопоказано. Об этом пишет Ogorod. Ягоды и фрукты, которые нельзя есть с косточками В список запрещенных эксперты относят косточки абрикосов, слив, вишни, черешни, персика. Разгрызть их обычно сложно, но иногда любители разбивают косточки и лакомятся тем, что под жесткой оболочкой. Дело в том, что в косточках этих ягод содержится достаточное количество амигдалина. Это именно то вещество, которое вы чувствуете горькой ("миндальной"), если решите съесть сердцевину такой косточки. Под действием желудочного сока амигдалин высвобождает в организме ядовитые цианиды (соли синильной кислоты). От одной съеденной косточки плохо вам не станет, но большое количество может привести к тяжелому отравлению даже взрослого человека с нарушением функций нервной, дыхательной и сердечно-сосудистой систем. Самые опасные – абрикосовые косточки. Чтобы ими отравиться достаточно 50-100 г. Врачи говорят, что в винах и настойках на ягодах с косточками опасное вещество остается, поэтому с ними нужно быть осторожнее. Не следует съедать с косточками яблоки, груши, айву. Часто чтобы не выбрасывать огрызки, мы лакомимся яблоками-грушами прямо с косточками. Но у них тоже есть амигдалин, хотя и в меньших дозах. Конечно, чтобы отравиться, нужно съесть 20 крупных фруктов вместе с семенами за один присед. Вряд ли кто-то это осилит, но информация в любом случае излишней не будет. Косточку авокадо тоже лучше просто выбросить. Она считается слаботоксичной, но вещества в ней могу вызвать аллергическую реакцию и привести к нарушению в работе желудочно-кишечного тракта. А вот эти фрукты и ягоды можно смело есть с косточками, ведь они очень полезны: гранат, оливка, дыня, цитрусовые, виноград, калина, киви, финик, арбуз, крыжовник, барбарис, облепиха, шиповник, калина, черемуха, боярышник, кизил . Ранее врачи рассказали также, почему гранат нужно обязательно есть с косточками.