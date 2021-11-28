Как правильно хранить, мыть и готовить продукты, а также как чистить свой организм, чтобы не допустить паразитоза – волнующий многих вопрос. Нутрициолог Евгения Хелс в своем Instagram рассказала, что делать для профилактики избавлений от глистных инвазий. Как защититься от паразитоза Вымачивайте овощи, фрукты и зелень в воде с содой, солью или уксусом, на 20-30 минут, затем промывайте; готовить правильно – лучше тушить, варить и запекать, что-то прокаливать, яйца очень термостойкие, поэтому не всегда удается полностью избавиться от непрошеных гостей; заморозка больше -40 градусов, особенно это касается шоковой заморозки, остальные яйца могут пережить; держать в норме работу своего желудочно-кишечного тракта (кислотность в желудке, желчеотток и качество желчи, нормальную микрофлору в кишечнике, хорошо работающую поджелудочную железу).

Яблоки тоже нужно хорошо мыть (фото: pexels.com) Как почистить организм от паразитов: список трав противопаразитарных трав: полынь, пижма, гвоздика, кора муравьиного дерева, но они работают с токсическим эффектом; При употреблении трав следует найти травы широкого спектра. Если мы будем использовать монотраву (например, полынь), то может быть очень сильная реакция; в течение приема трав хорошо принимать энтеросорбенты; трио из черного ореха, гвоздики и полыни способны нарушать жизненные циклы любых паразитов; Анжелика (дягель) – хорошо лечит от трихоманады. Нельзя беременным женщинам и диабетикам; эхинацея – очищает кровеносные и лимфоузлы, укрепляет иммунитет; гранатовые корки убивают гельминтов при концентрации 0,01%, рекомендуется принимать в паре с корой дуба; зеленая скорлупа черного ореха. Ее сок – самый эффективный при лечении паразитов; тимьян убивает паразитов, живущих в желудочно-кишечном тракте, стимулирует вилочковую железу; масло орегано – в бивает всю паразитарную среду; аир изгоняет паразитов из головы, избавляет от эпилепсии, синуситов, глухоты, истерии, утраты памяти; алтея изгоняет от простейших до ленточных червей, активен для дыхательной, мочевыделительной, пищеварительной и нервной систем; Кардамон проявляет активность против глистов в пищеварительной, дыхательной и нервной системах, а также в системе кровообращения. Не стоит заниматься самолечением, проконсультируйтесь со своим лечащим врачом. Ранее врач рассказала, кому особенно опасно есть глютен в выпечке.