Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не настроена идти по военному пути решения проблемы Донбасса. Он не видит альтернативы Минским соглашениям. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на интервью Кулебы немецкому изданию Zeit. "Некоторые страны, к сожалению, склоняются к российскому нарративу о том, что Украину нельзя вооружать, потому что это вроде бы подбадривает нас или побуждает к любым военным действиям. …Мы ни на кого не нападали и не собираемся решать проблему на Донбассе по военному пути", — заявил Кулеба. По его словам, "есть только одна альтернатива дипломатии: война. И Украина не ищет войны". "Поэтому мы будем продолжать попытки, потому что мы стремимся к миру, стабильности и безопасности для Украины и всей Европы. Мы отчаянно хотим избежать военного сценария, потому что в этот раз кровопролитие было бы гораздо больше", — добавил он. Кулеба также выразил мнение, что альтернативы Минским соглашениям нет. Напомним, секретарь СНБО отметил, что Россия обостряет ситуацию в регионе, чтобы иметь преимущество за столом переговоров. Министр обороны Украины Алексей Резников со своей стороны не верит в то, что РФ может победить в войне в случае вторжения.