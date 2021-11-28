Рустам Юлдашев с детства занимался воздушной гимнастикой, выступал в цирке. В своем искусстве он достиг высот, но этого показалось мало. Артист решил в свой номер приобщить домашних любимцев – собак по имени Шон и Джуниор. Смотрите веселое и оригинальное выступление мужчины и его собак на шоу "Украина имеет талант" ниже в материале Styler . Сначала Рустам и Шон играли в увлечение зубами веревки и платка, а в финале гимнаст вместе со вторым псом Джуниором взлетели в воздух, заставив судей и зрителей ахнуть. Интересно, что судьи не поняли, что в номере было две собаки, потому что они очень похожи. "Это было очень весело, интересно, я вами восхищаюсь! Вы и ваши четвероногие любимцы действительно подняли нам настроение!" – прокомментировала номер Ольга Харлан.

Фото: Рустам Юлдашев поразил номер с собаками (пресс-служба) Судьи сказали Рустаму четыре "да", и он со своими питомцами продолжит свое участие в шоу. Отметим, что шоу "Украина имеет талант" 2021 года стартовало новым десятым сезоном после четырехлетнего перерыва. Одаренных соотечественников на проекте отбирают судьи Сергей Притула, Ксения Мишина и Евгений Кот. В этот раз к ним присоединилась Ольга Харлан, фехтовальщица, олимпийская чемпионка. Ранее в шоу принял участие мальчик-калькулятор из Казатина, поразивший своими феноменальными способностями. Также мы писали, что на шоу пришла девочка с редким диагнозом, установив прямо на сцене мировой рекорд.