В аэропорту немецкого города Любек врач вакцинировал от коронавируса собственным препаратом всех желающих. Более 50 человек получили прививку. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle. Акция профессора медицины Винфрида Штеккера завершилась, когда ее прервали правоохранители. Мужчина подозревается в нарушении закона о лекарственных средствах, поскольку его препарат нет регистрации. В то же время, как отметил Штеккер, вакцина была создана на рекомбинантном антигене. По тому же принципу действует и препарат Novavax, который сегодня находится на рассмотрении регулятором ЕС. По словам профессора, в первую очередь он испытал вакцину на себе, членах семьи и друзьях, впрочем, до полноценных клинических исследований дело не дошло.